Verdi kündigt im Norden und in MV weitere Warnstreiks an

Im festgefahrenen Tarifkonflikt im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel hat die Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Am Donnerstag soll es eine gemeinsame Streikkundgebung der beteiligten Betriebe in Lübeck geben. Am 1. und 2. Dezember finden dann zahlreiche weitere Streikveranstaltungen in Kiel, Lübeck, Neumünster, Rostock und Schwerin statt, teilte der Verdi-Landesbezirk Nord am Mittwoch in Kiel mit.

Trotz zahlreicher Versuche sei es in den im Mai begonnenen Gesprächen weder im Einzel- noch im Groß- und Außenhandel gelungen, ein Tarifergebnis zu erzielen. Die Verdi-Tarifkommissionen haben dabei in zahlreichen Punkten sehr deutliche Kompromissbereitschaft gezeigt, aber die Angebote der Arbeitgeber bedeuten noch immer einen herben Reallohnverlust für die hart arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach. Es ist an den Arbeitgebern, sich weiterzubewegen.

Verdi Nord fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde und für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Für die Beschäftigten im Großhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent, mindestens jedoch 400 Euro.