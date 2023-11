Verdi handelt mehr Geld in zwei Schritten für Seeleute aus

Mehr zum Thema

Großfeuer in Supermarkt: Defekt als Ursache ausgeschlossen Das Feuer in einem Sassnitzer Supermarkt mit einer Million Euro Schaden vor einer Woche ist nicht durch einen technischen Defekt verursacht worden. Dies teilte die Polizei am Dienstag nach dem Einsatz eines Brandursachenermittlers mit. Die weiteren Ermittlungen konzentrierten sich nun auf eine möglicherweise fahrlässige oder vorsätzliche Verursachung.