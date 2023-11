Verdi erwartet 1000 Teilnehmer zu Warnstreik an Hochschulen

Mehr zum Thema

Berlin will Einsatz von Magnetschwebebahnen testen Berlin will testen, ob der Einsatz einer Magnetschwebebahn in der Stadt realistisch ist. Dafür soll zunächst eine Pilotstrecke gebaut werden - wann und wo ist noch offen.

Scheunenbrand in Eppingen gelöscht Der Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist gelöscht. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten am späten Sonntagabend abschließen, nun werde Brandwache gehalten.