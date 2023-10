Verdi droht mit Ausstand im Einzelhandels-Weihnachtsgeschäft

Mehr zum Thema

Druck: Wagenknecht spricht über Plan zu Parteigründung Nach monatelangen Spekulationen spricht Sahra Wagenknecht offen darüber, dass sie eine Partei gründen will. Bei einer Lesung in Halle geht es auch um ihre Gründe für den Schritt.

Rechnungshof: Haushalt und IT-Sicherheit in den Kommunen Der Landesrechnungshof stellt am Freitag (10.00 Uhr) seinen Jahresbericht zu den Kommunen in Sachsen-Anhalt vor. Dabei wird neben dem Haushalt und der Verschuldung der Landkreise auch auf IT-Sicherheit geschaut. Im Sommer 2021 musste der Landkreis Anhalt-Bitterfeld nach einem Cyberangriff den Katastrophenfall ausrufen. Die Auswirkungen dieser Attacke sind bis heute spürbar. Der Rechnungshof hat unter anderem untersucht, wie die Landkreise für den Fall von Cyberangriffen gerüstet sind. Zudem wird es erneut um Finanzgeschäfte von Wasser- und Abwasserzweckverbänden gehen.