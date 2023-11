Verdi-Chef sieht TdL-Vize als Hauptproblem in Tarifrunde

Sie wollen mehr Geld, unbefristete Übernahmen und einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Dafür haben in Hamburg Studierende und Auszubildende im öffentlichen Dienst demonstriert. Verdi-Chef Werneke sieht im Tarifstreit vor allem einen Schuldigen.

Verdi-Chef Frank Werneke hat im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann als Hauptproblem ausgemacht. Der CDU-Politiker und stellvertretende Vorsitzende der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) sei der härteste Punkt in diesen Tarifverhandlungen, sagte Werneke am Dienstag in Hamburg beim bundesweiten Jugendstreiktag von Auszubildenden und Studierenden im öffentlichen Dienst der Länder.

So habe Vorjohann unter anderem gesagt, es sei nicht an den Arbeitgebern die hohe Inflation auszugleichen. Das sei aber falsch, betonte der Gewerkschaftsboss. Ich meine, wer wird es machen? Frau Holle wird es nicht machen. Natürlich drehe sich die Tarifrunde darum, dass die gestiegenen Preise ausgeglichen werden. Dass Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sage, im Norden herrsche finanziell Land unter, sei allein ihr Problem. Dafür lassen wir uns nicht in Haftung nehmen.