Verdi beschließt Einzelhandel-Warnstreiks zu Weihnachten

Internetbekanntschaft niedergestochen: Lange Haftstrafe Weil er auf einem Parkplatz mehrfach auf eine Frau eingestochen hatte, ist ein Mann vom Landgericht Mainz wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem muss der 24-Jährige ein Schmerzensgeld von 55.000 Euro an die Frau zahlen, wie es am Freitag in dem Urteil hieß. Durch die Tat im vergangenen März in Mainz verlor die Frau eine Niere, auch ein Teil ihres Dünndarms musste entfernt werden.

Land führt Erschwernis-Zulage für belastete Ermittler ein Saarländische Ermittler, die schwerpunktmäßig Fälle von Kinderpornografie und sexuellem Kindesmissbrauch bearbeiten, bekommen ab Januar eine Erschwernis-Zulage in Höhe von 150 Euro. Außerdem erhalten sie Anspruch auf bis zu drei zusätzliche Urlaubstage, wie das saarländische Innenministerium am Freitag mitteilte.