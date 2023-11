Verdächtiger von Offenburg hatte Molotowcocktail dabei

Mehr zum Thema

Fußgängerin von Kleinlastwagen erfasst und gestorben Eine Fußgängerin ist in Stuttgart nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinlastwagen noch an der Unfallstelle gestorben. Der 41-jährige Fahrer des Kleinlastwagens war auf einer Straße rückwärts gefahren, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die 71-jährige Frau habe hinter dem Lastwagen die Straße überqueren wollen und soll schließlich von dem Fahrzeug erfasst worden sein. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstag kam soll nun ein Gutachter klären.

Nach tödlichem Schuss in Schule: Betreuung durch Psychologen Nach dem tödlichen Schuss in einer Schule in Offenburg betreuen Schulpsychologen die jungen Leute der umliegenden Bildungseinrichtungen. Sie unterstützten in der Nachsorge beim Umgang mit der Gewalttat, teilte das baden-württembergische Kultusministerium am Freitag mit. Die Krisennachsorge vor Ort in der Waldbachschule werde am Montag fortgesetzt.