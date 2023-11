Verdächtiger nach Brand in Dachgeschoss gefasst

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Schönberg-Kübelberg (Kreis Kusel) hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude den Angaben zufolge rechtzeitig unversehrt verlassen. Die Brandursache sei derzeit noch unklar. Allerdings sei das Gebäude bei dem Feuer in der Nacht zu Dienstag stark beschädigt worden, hieß es.

Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Brand einen verdächtigen Hausbewohner festgenommen, in dessen Wohnbereich das Feuer ausgebrochen ist. Er soll beim Eintreffen der Rettungskräfte über den Balkon vom Brandort geflüchtet sein. Der Ablauf der Geschehnisse vor dem Brand sind der Polizei zufolge Gegenstand der Ermittlungen. Die Lage war zunächst unklar. Die Polizei hatte zuerst mitgeteilt, dass der Täter auf der Flucht sei und Autofahrer deshalb keine Anhalter aus Schönenberg-Kübelberg mitnehmen sollten.