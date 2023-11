Verdächtiger nach Beschädigung von Israel-Flagge in Haft

Mehr zum Thema

Bündnis will mehr junge Menschen für Ausbildung gewinnen Das Ausbildungsbündnis Baden-Württemberg will mehr junge Erwachsene ohne Berufsabschluss zu einer Berufsausbildung bewegen. Bei einem Treffen am Montag in Stuttgart hielten die Partner des Bündnisses in einer gemeinsamen Erklärung Ziele und Maßnahmen fest, um im Sinne der Unternehmen und zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses im Südwesten möglichst viele junge Erwachsene für eine Berufsausbildung zu gewinnen. Zum Bündnis zählen verschiedene Vertreter, etwa aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften.