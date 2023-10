Mehr zum Thema

Schuss löst sich aus Jagdwaffe: Mann wird schwer verletzt Ein Jäger ist bei Burbach im Siegerland durch einen Schuss schwer verletzt worden, der sich aus Versehen aus einer Jagdwaffe gelöst hat. Der 60-Jährige habe am Sonntagabend mit einem ein Jahr älteren Jäger im Auto gesessen, die Waffe habe der Ältere auf der Rückbank abgelegt, schilderte ein Polizeisprecher. Das Jagdgewehr sei aber nicht vollständig entleert gewesen, wie es der 61-Jährige fälschlicherweise angenommen habe. Ein Schuss löste sich und traf den 60-Jährigen im Arm-Schulter-Bereich. Er wurde noch in der Nacht zu Montag operiert. Zuerst hatte die Siegener Zeitung über den Unfall berichtet.

Tödliches illegales Autorennen in Moers: Fünf Jahre Haft Viereinhalb Jahre nach einem tödlichen illegalen Autorennen in Moers ist der Unfallfahrer verurteilt worden. Von einem Tötungsvorsatz gehen die Richter nicht aus.