Verdachtsfall von Blauzungenkrankheit im Kreis Kleve

Mehr zum Thema

Infoseite der NRW-Landesregierung zur Rückreise aus Israel Die NRW-Landesregierung hat angesichts zahlreicher Anfragen eine Infoseite über Rückreisemöglichkeiten aus Israel und Kontaktadressen zusammengestellt. So wird unter https://mbei.nrw/de/nrw-infopunkt-israel unter anderem über die geplanten Sonderflüge am Donnerstag und Freitag informiert.

Panne bei Köln: Kennzeichen von geblitzten Autos online Die Stadt Köln hat versehentlich jahrelang Tausende Kennzeichen von geblitzten Fahrzeugen ohne Anonymisierung auf einem öffentlichen Onlineportal stehen lassen. Betroffen sind rund 45.000 Datensätze, wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch erklärte. Demnach geht es um Kennzeichen von Fahrzeugen, die im Mai 2020 mit erhöhter Geschwindigkeit erwischt wurden. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher nicht reproduzierbar, teilte sie mit. Der Fehler sei behoben. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger darüber berichtet.