Verdacht der schweren Brandstiftung: 39-Jähriger in Haft

Weil er vor der Haustür einer Bekannten in Baden-Baden ein Feuer gelegt haben soll, ist Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen erlassen worden. Unter anderem wegen schwerer Brandstiftung in Verbindung mit einem versuchten Tötungsdelikt ordnete der Richter Untersuchungshaft an, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Feuer konnten die Bewohner des Hauses laut Polizei selbst löschen. Nur an der Tür sei ein Schaden entstanden. In der Nacht zum Sonntag soll der Verdächtige auch den Reifen eines Autos zerstochen haben. Polizisten konnten den Mann wenig später in der Nähe des Tatorts festnehmen.