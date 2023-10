Verdacht auf Zwangsprostitution: Festnahme

Mehr zum Thema

Tod vorgetäuscht: Gesuchter Ex-Fußballer in Haft Nach einer Verurteilung wegen Versicherungsbetrugs war er abgetaucht: Nun sitzt ein ehemaliger Fußball-Profi aus Nordrhein-Westfalen, der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hatte, in Deutschland im Gefängnis. Er sei am 4. September in der französischen Stadt Noyon festgenommen und am 22. September den deutschen Behörden überstellt worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Essener Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Seither verbüße der 37-Jährige seine 2021 verhängte Haftstrafe. Zuvor hatten die Waz und die Bild-Zeitung über den Fall berichtet.

Polizeihund beißt in Hattingen Seniorin Ein Polizeihund soll in Hattingen eine 73-jährige Frau gebissen und verletzt haben. Die Frau sei mit Kopfverletzungen und einer Verletzung des linken Unterarms in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Duisburger Polizei am Donnerstag mit. Gegen den Polizisten, der den Hund betreut und ihn zum Zeitpunkt des Angriffs in seiner Freizeit dabei hatte, wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Er soll den angeleinten Hund sofort von der Frau weggezogen haben, hieß es.