Verdacht auf zahlreiche Diebstähle: Mann in U-Haft

Finanzinvestor übernimmt insolventen Glashersteller Weck Für den insolventen Glashersteller Weck gibt es eine Zukunft. Die Aurelius Gruppe übernimmt Weck, wie Insolvenzverwalter Thilo Braun am Donnerstag auf Anfrage mitteilt. Der Vertrag mit dem Finanzinvestor sei am 11. November unterzeichnet worden. Zum vereinbarten Kaufpreis machte Braun keine Angaben. Zuvor hatte die Wirtschaftswoche darüber berichtet.