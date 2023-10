Verdacht auf Spielmanipulation: Staatsanwaltschaft ermittelt

Mehr zum Thema

Vater nach Streit mit Fäusten erschlagen: Acht Jahre Haft Ein 28-Jähriger, der seinen Vater nach einem Streit erschlagen hat, ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt sprach ihn des Totschlags schuldig. Zusätzlich ordnete es die Unterbringung in einer Alkohol-Entzugstherapie an. Die Verteidigung habe mittlerweile jedoch Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, teilte das Gericht am Freitag mit.