Verdacht auf Rauschgifthandel: Wohnungen durchsucht

Mehr zum Thema

Frau soll Nachbarin in Frankfurt mit Waffe bedroht haben Eine 55 Jahre alte Frau soll in Frankfurt ihre Nachbarin vor deren Wohnungstür mit einer Waffe bedroht haben. Die 55-Jährige wurde am Donnerstag daraufhin im Treppenhaus des mehrstöckigen Wohnhauses widerstandslos festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stellten die Beamten zudem eine Schreckschusswaffe sicher.