Verdacht auf Herzinfarkt: Kevin Spacey musste in eine Klinik

Kevin Spacey (64) hat sich kürzlich um seine Gesundheit gesorgt. Wie jetzt bekannt wurde, erklärte der Schauspieler am Montagabend auf der Abschlussveranstaltung des Internationalen Filmfestivals von Taschkent, dass er am selben Tag vor seinem Auftritt auf der Bühne in ein Krankenhaus geeilt war. Das berichtet unter anderem "TMZ". Spacey berichtete, dass er zuvor ein Museum in Samarkand besucht hatte, als sich plötzlich sein gesamter linker Arm für etwa acht Sekunden taub angefühlt habe.

"Ich erzählte den Leuten, mit denen ich zusammen war, sofort, was gerade passiert war, und auf ihren Rat hin gingen wir sofort ins Krankenhaus", erklärte Spacey laut "The Sun" weiter. Er habe sich einer Reihe von Tests unterzogen, darunter auch ein MRT. "Alles stellte sich als völlig normal heraus, und ich bin natürlich dankbar, dass es nichts Ernstes ist", fügte er in seiner Rede an. "Das hat mich wirklich zum Nachdenken darüber gebracht, wie zerbrechlich das Leben ist - für uns alle."

Wie "The Sun" weiter berichtet, hatte Spacey am Vortag bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Usbekistans sein "Comeback" angekündigt und betont, dass seine "besten Rollen noch vor ihm liegen".

Genau an seinem 64. Geburtstag am 26. Juli hatte die Jury am Southwark Crown Court in London den Schauspieler in allen Anklagepunkten freigesprochen. Ihm waren sexuelle Übergriffe gegen vier Männer vorgeworfen worden. Der Freispruch in London folgte auf einen Freispruch in den USA: Bereits im Oktober 2022 wurde Spacey von einer New Yorker Jury für nicht schuldig befunden. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp (51) hatte ihm vorgeworfen, ihn sexuell belästigt zu haben, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war. Seit 2017 die ersten Vorwürfe laut wurden, kam die Karriere des gefallenen Schauspielers zum Erliegen.

spot on news