Verdacht auf Fliegerbomben - Evakuierung in Belm läuft

Mann wird auf A2-Raststätte von LKW angefahren und stirbt Beim Rückwärtsausparken soll ein Lastwagen auf einer Rastanlage der A2 einen 73-Jährigen erfasst und über eine längere Strecke mitgeschleift haben. Der Fußgänger starb am Freitagabend an der Unfallstelle, wie die Polizei am Samstag mitteilte.