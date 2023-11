Verdacht auf Drogenhandel: Zwei Verdächtige in U-Haft

Mehr zum Thema

Volle Arena: Auftakt der Vierschanzentournee ausverkauft Andreas Wellinger, Karl Geiger und ihre Skisprung-Kollegen können sich auch in diesem Jahr auf einen stimmungsvollen Start in die Vierschanzentournee freuen. Das traditionelle Auftaktspringen des Schanzen-Spektakels am 29. Dezember in Oberstdorf ist ausverkauft, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. 25.500 Menschen sind in der Arena am Schattenberg dabei.