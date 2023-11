Verdacht auf Drogenhandel: Fünf Tatverdächtige festgenommen

Ermittler haben in Oberschwaben fünf Menschen wegen des Verdachts auf organisierten Drogenhandel festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter zwischen 29 und 73 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Ravensburg von Mittwoch. Vorausgegangenen waren monatelange Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen und der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Im September nahm die Polizei bei einer Übergabe in Bad Schussenried (Landkreis Biberach) bereits zwei Männer fest. Die Ermittler fanden vor Ort Kokain im Kilogrammbereich und bei späteren Durchsuchungen 100.000 Euro Bargeld sowie weitere Drogen. Im November entdeckten sie bei weiteren Durchsuchungen bei Leutkirch (Landkreis Ravensburg) und Friedrichshafen (Bodenseekreis) ebenfalls Drogen und nahmen zwei weitere Männern und eine Frau fest.