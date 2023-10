Verbrechen in der Eifel: Mordprozess gegen zwei Männer

Mehr zum Thema

„Cold Case“ Claudia Otto: Beide Seiten beantragen Freispruch Im Fall der vor 36 Jahren ermordeten Gastwirtstochter Claudia Otto zeichnet sich ein Freispruch ab. Sowohl die Staatsanwaltschaft, als auch die Verteidigung beantragten am Montag am Ende ihrer Plädoyers am Bonner Landgericht, den Angeklagten freizusprechen, wie das Gericht mitteilte. Die Urteilsverkündung wurde auf diesen Dienstag vorverlegt.

Polizeieinsatz und Unterrichtsausfall an Schule Aufgrund einer Bombendrohung sucht die Polizei am Montag das Gelände einer Schule in Solingen ab. Der Unterricht fällt aus. Nun prüfen Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit anderen Fällen.