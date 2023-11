Verbraucherzentrale verklagt Eon und Hansewerk Natur

Mehr zum Thema

Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe deutlich gestiegen Der Staat hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben als zuvor. In Nordrhein-Westfalen seien es brutto 14,1 Milliarden Euro gewesen und damit 6,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mit. Dem standen Gebühreneinnahmen von rund 0,9 Milliarden Euro gegenüber - unter dem Strich musste der Staat also Kosten von 13,2 Milliarden Euro stemmen. Einer der Gründe für den Anstieg ist der Zuzug von ukrainischen Geflüchteten nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.