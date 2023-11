Verbraucherzentrale mahnt Energieversorger EWE ab

Mehr zum Thema

Wohnmobil für Prostitution brennt ab Ein Wohnmobil, das für Prostitution genutzt wurde, ist im Landkreis Stade abgebrannt. Warum das Fahrzeug in der Nacht zu Freitag Feuer fing, ist noch ungeklärt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Wohnmobil stand auf einem Parkplatz nahe der Gemeinde Himmelpforten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Beobachtet wurde ein Auto, das den Parkplatz in der Nacht mit hoher Geschwindigkeit verlassen haben soll. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Mordfall von 1986 bei „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ Mehr als 37 Jahre nach einem Mordfall in Hannover sucht die Polizei weiter nach dem Täter - und setzt nun aufs Fernsehen. Der bislang ungeklärte Fall vom Oktober 1986 soll in der kommenden Woche in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst aufgegriffen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Von der Ausstrahlung am Mittwochabend erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise zu der Messerattacke eines bis heute Unbekannten auf einen damals 30-Jährigen, der mehrere Stichverletzungen erlitt und starb.