Verbraucherschützer warnen vor Online-Kauf aus Fernost

Bätzing zu Kurschus: Ökumenischer Motor verliert Antrieb Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat sich bedauernd über den Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus geäußert. Mit dem Rücktritt von Annette Kurschus verliert der ökumenische Motor in unserem Land einen wesentlichen Antrieb, sagte Bätzing einer am Montag in Bonn veröffentlichten Mitteilung zufolge. Ich bin dankbar für die Zeit, in der wir miteinander die ökumenische Verantwortung in Deutschland geteilt haben. Der Begriff Ökumene steht für die Zusammenarbeit von Christen aus unterschiedlichen Kirchen.