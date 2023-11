Verbraucherschützer sehen Nachholbedarf bei Mehrwegpflicht

Mehr zum Thema

Auto fährt in Jena Hund an und flüchtet - Tier tot Ein Unbekannter hat in Jena einen Hund angefahren. Der Chihuahua starb an seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Autofahrer habe sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Hund plötzlich losgerissen und war auf die Straße gerannt, als die Besitzerin mit ihm am Mittwochabend Gassi ging. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Auto geben können.

CDU will Stopp von Landesprogrammen für Geflüchtete Die oppositionelle CDU-Fraktion hat von der Landesregierung verlangt, freiwillige Thüringer Landesaufnahmeprogramme für Geflüchtete zu beenden. Das würde zu einer Entlastung der Kommunen führen, die vielfach an der Belastungsgrenze bei der Unterbringung von Menschen aus dem Ausland seien, erklärte der migrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Schard, am Freitag im Landtag in Erfurt. Zudem sollten Menschen mit geringer Bleibeperspektive gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden.