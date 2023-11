Verbrannter Mann unter Fußgängerbrücke identifiziert

Sechs Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes unter einer Brücke am Englischen Garten in München hat die Polizei dessen Identität festgestellt. Das Opfer ist ein 78-Jähriger, der im Landkreis München geboren wurde, wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte. Er habe zuletzt keinen festen Wohnsitz gehabt und sei dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen.

Am vergangenen Donnerstagabend hatten Passanten den brennenden Mann unter einer Fußgängerbrücke bemerkt. Nach Angaben der Polizei versuchten mehrere Zeugen noch, den Mann zu löschen, doch vergeblich. Die Kriminalpolizei bildete eine Ermittlungsgruppe Isarring. Untersuchungen der Leiche ergaben, dass der 78-Jährige durch Fremdeinwirkung starb. Die Kripo sucht nach dem oder den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.