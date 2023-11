Verbotenes Rennen zweier Transporter auf der A5 in Südbaden

Die Fahrer zweier Kleintransporter eines Online-Versandhandels sollen auf der Autobahn 5 ein illegales Autorennen gefahren sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die beiden Fahrer Zeugenangaben zufolge am Freitag zwischen Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) und dem Autobahndreieck Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mehreren Autofahrern sehr dicht aufgefahren. Außerdem sollen sie mehrfach andere Autos rechts über den Standstreifen überholt haben.