Verbot von unangemeldeten Versammlungen erneut verlängert

EuroCup-Spiel gegen israelisches Team nach Belgrad verlegt Basketball-Bundesligist Hamburg Towers muss für sein EuroCup-Auswärtsspiel gegen Hapoel Tel Aviv nach Belgrad reisen. Die Euroleague Basketball gab am Freitag bekannt, dass das israelische Team seine Heimpartien in dem internationalen Wettbewerb wegen des Gaza-Kriegs bis auf Weiteres in der serbischen Hauptstadt austragen wird. Das Hinspiel gegen Hapoel verloren die Hamburger in eigener Halle mit 72:111. Die Partie in Belgrad soll am 27. Dezember stattfinden.