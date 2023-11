Verbot von unangemeldeten Versammlungen erneut verlängert

Mehr zum Thema

6-Jähriger von Auto angefahren und ins Krankenhaus gebracht Ein 6-Jähriger ist in Hamburg beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er sei nach dem Unfall am Samstag ins Krankenhaus gebracht worden, aber ansprechbar und nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher.