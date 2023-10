Verbot von pro-palästinensischer Kundgebung durchgesetzt

Mehr zum Thema

Motorrollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Gabelstapler Ein Motorrollerfahrer ist am Freitag in Leonberg (Kreis Böblingen) mit einem Gabelstapler zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Staplerfahrer war demnach zuvor von einer Hofausfahrt auf die Straße eingefahren. Dabei übersah der 54-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge den Rollerfahrer. Letzterer kollidierte mit der Gabel des Staplers, stürzte und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Staplerfahrer blieb unverletzt.