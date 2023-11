Verband: Tourismus funktioniert nur mit Einwohner-Akzeptanz

Mehr zum Thema

GPS-Gerät führt zu Lastwagen mit 20 gestohlenen Fahrrädern Ein GPS-Ortungsgerät brachte die Ermittler auf die Spur: In Hagenow hat die Polizei einen Lastwagen mit 20 vermutlich gestohlenen Fahrrädern entdeckt. Die Beamten nahmen den 38 Jahre alten Fahrer am Mittwochabend in Westmecklenburg fest, wie die Polizei in Ludwigslust am Donnerstag mitteilte. Ersten Schätzungen zufolge ist der Fund insgesamt rund 10.000 Euro wert. Die Fahrräder sollten ersten Ermittlungen zufolge im Ausland verkauft werden.

Grüne erneuern Kritik an Grenzkontrollen zu Polen Nach der Verlängerung der festen Kontrollen an der Grenze zu Polen hat die Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag ihre Kritik erneuert. Es gebe jeden Tag lange Staus, die das Leben in der Grenzregion für Pendler, Schüler und Studenten erschwerten, sagte die Grünen-Abgeordnete Sahra Damus am Donnerstag laut Mitteilung. Gleichzeitig bezweifelte sie die Wirksamkeit der festen Kontrollen an den Grenzen zur Eindämmung der irregulären Migration. Die Anzahl der Asylanträge in Deutschland ist gestiegen, trotz der Kontrollen, das zeigt, dass es sich um reine Symbolpolitik handelt, um am rechten Rand zu fischen, sagte Damus.

