Verband: Situation in den Thüringer Wäldern „katastrophal“

Mehr zum Thema

Wechselhaftes Wochenendwetter in Thüringen Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Thüringen am Wochenende. Dabei bleibt es am Samstag überwiegend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der ersten Tageshälfte kommen vor allem im Westen ein paar Regentropfen herunter. Ab Nachmittag klart es im Süden auf und die Sonne blickt zeitweise durch. Im Tiefland kommt es zu starken Böen, im Bergland treten stürmische Böen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht wird es zunehmend bedeckt. In der zweiten Nachthälfte regnet es entlang der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt leicht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Jagdhornbläser aus sechs Ländern treten zu Titelkämpfen an Zünftiges Jagdhornblasen ist eine uralte Tradition während einer Jagd, die nicht nur in Deutschland gepflegt wird: Am Samstag treten 260 Musiker aus sechs Ländern in Suhl zur Europameisterschaft der Jagdhornbläser an. In Gruppenwettbewerben ermitteln sie die Besten in zwei Horn-Disziplinen. Die Starter sind Amateurmusiker aus Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und Deutschland, wie Wettkampforganisator Steffen Liebig vom Landesjagdverband Thüringen auf Anfrage sagte. Deutschland ist mit vier Musikern vertreten.