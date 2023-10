Verband sieht Jugendschutzarbeit im Land gefährdet

Mehr zum Thema

Grüne wählen neuen Landesvorstand Die Grünen in Sachsen-Anhalt wollen auf einem Parteitag am Samstag in Halle einen neuen Landesvorstand wählen. Für den Vorsitz will sich neben dem bisherigen Führungsduo Madeleine Linke und Dennis Helmich auch Landesschatzmeisterin Michelle Angeli bewerben.