Verband: Neubauflaute und Zuzug lassen Mieten steigen

Verkehr auf Bayerns Straßen wird dichter: Mehr Radunfälle Der Verkehr auf Bayerns Straßen wird immer dichter. Allein der Bestand an zugelassenen Kraftfahrzeugen im Freistaat sei von 2020 bis 2023 um rund 375.000 auf etwa 10,7 Millionen gestiegen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Verkehrssicherheitskonferenz zum Verkehrssicherheitsprogramm 2030 Bayern mobil - Sicher ans Ziel am Montag in München. Hinzu komme, dass der Radverkehr als umweltfreundliche Alternative erheblich an Bedeutung gewinnt, vor allem in städtischen Bereichen.