Verband: Mehr Autodiebstähle in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

RTL

Galerie in Kalbe zeigt textile Arbeiten zweier Künstlerinnen Wie unterschiedlich der künstlerische Umgang mit Stoffen sein kann, zeigt eine Ausstellung zweier Künstlerinnen in Kalbe in der Altmark. Nach der Vernissage von Spuren der Erinnerung am Mittwoch in der Galerie der Kleinstadt sollen die Arbeiten von Lisa Reichmann aus Halle und Sojeong Kim aus Südkorea bis 7. Dezember gezeigt werden. Stoff komme dabei sowohl als Malgrund als auch bestickt daher, heißt es vom Verein Künstlerstadt Kalbe, der die Ausstellung in den eigenen Galerie-Räumen organisiert hat.

58-Jährige bei Dessau-Roßlau von Zug erfasst Eine 58-Jährige ist bei Dessau-Roßlau von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Vorfall am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr kam, ist nach Angaben der Polizei vom Abend noch unklar. Die Frau sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Die Bahnstrecke in der Nähe des Ortsteils Haideburg war den Angaben nach bis etwa 13.00 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.