Verband: Kommunen „mit dem Rücken zur Wand“

Großbrand in Wennigsen: Turnhalle völlig niedergebrannt Ein Großbrand hat in Wennigsen in der Region Hannover eine Turnhalle vernichtet. Die Halle der alten Polizeischule sei völlig niedergebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Das Feuer sei außerdem in die Zwischendecke des Übergangs zum Hauptgebäudes gezogen - Ziel sei, die Ausbreitung des Brandes auf das Hauptgebäude zu verhindern, erklärte er. Angaben zur Ursache und zur möglichen Schadenshöhe wurden nicht gemacht. Verletzt wurde niemand.