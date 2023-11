Verband: Etliche Notunterkünfte für Geflüchtete gebraucht

Mehr zum Thema

Mädchen fast verhungert: Haftstrafen für Mutter und Partner Das fünfjährige Mädchen wäre fast verhungert: Dafür müssen seine Mutter und ihr früherer Lebensgefährte mehrere Jahre ins Gefängnis. Das entschied das Kölner Landgericht am Mittwoch in einem Revisionsprozess. Wie schon im ersten Prozess verurteilten die Richter die Frau wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu neun Jahren Haft. Ihr Ex-Partner, der nicht der leibliche Vater des Kindes ist, erhielt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren.

A1 bei Dortmund nach Gefahrgutunfall voll gesperrt Nach einem Gefahrgutunfall auf der Autobahn 1 in der Nähe von Dortmund sind Polizei und Feuerwehr am Mittwochnachmittag im Großeinsatz. Die stark befahrene Autobahn wurde nach Angaben der Autobahn GmbH zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna in beiden Richtungen voll gesperrt - für wie lang, ist noch unklar. Es bildeten sich aus allen Richtungen lange Staus.

