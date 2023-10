Verband befürchtet Qualitätsverlust durch Quereinsteiger

Mehr zum Thema

Zwei Schwerverletzte nach Vorfall auf Klinikgelände Ein 14-Jähriger soll in einer geschlossenen Einrichtung in Regensburg zwei Menschen schwer verletzt haben - darunter ein Kind. Der Siebenjährige sowie ein 63-Jähriger erlitten auf einem Flur in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung des Bezirksklinikums Regensburg Stichverletzungen. Sie kamen zur Behandlung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Polizei sagte.