Verband: Auf Thüringer Mieter kommen mehr Belastungen zu

Mehr zum Thema

Neue Züge und mehr Fahrten für den Franken-Thüringen-Express Der Regionalverkehr der Bahn in Franken und Südthüringen soll durch neue Züge und mehr Fahrten attraktiver werden. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember kommen auf der Strecke des Franken-Thüringen-Express dazu 18 neue Doppelstockzüge zum Einsatz, wie eine Sprecherin der Bahn am Donnerstag mitteilte.

Ost-Länder fordern weitere Investitionen in Wissenschaft Ostdeutschland fordert vom Bund weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung. Auf einer Sonderkonferenz der ostdeutschen Länderchefs am Donnerstag in Berlin wurden als Beispiele für zukunftsträchtige Schlüsseltechnologien die Mikroelektronik und Nanoelektronik, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien genannt. Bei der Forschungs- und Technologieförderung dürfe es keinesfalls zu einer Kürzung der Bundesmittel oder einem Rückzug des Bundes bei bestehenden Programmen kommen. Förderverfahren sollten bürokratiearm und digital konzipiert sein.