Verband: Apothekensterben geht ungebremst weiter

„Edersee-Atlantis“ taucht wieder auf Am nordhessischen Edersee taucht bei sinkendem Wasserstand derzeit wieder das sogenannte Edersee-Atlantis auf. Die versunkenen Ruinen aufgegebener Dörfer locken regelmäßig im Herbst Tausende Besucher an, die auf Entdeckungstour gehen können. Die alte Aseler Brücke ist aktuell komplett zu sehen und begehbar. Ebenso sind die Überreste des Dorfs Berich schon leicht sichtbar, sagte Lisa Zöllzer, Pressesprecherin der Edersee Marketing GmbH.