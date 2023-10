Verbände: Zwei Bahnstrecken in MV können reaktiviert werden

Mehr zum Thema

Zerstückelte Leiche gefunden: Zwei Männer in Haft Nach einem grausigen Fund in einer Greifswalder Wohnung sind noch viele Fragen ungeklärt. Ein Mann ist laut Polizei umgebracht und zerstückelt worden. Zwei Männer sind in Haft. Das Motiv ist unklar - wie auch die Identität des Opfers.