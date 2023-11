Verbände gegen Streichungen beim Freiwilligendienst

Zahlreiche Hamburger Verbände, Träger und Freiwillige haben die geplanten Kürzungen des Bundes bei den Freiwilligendiensten kritisiert und fordern eine Rücknahme der Pläne. Die geplanten Kürzungen würden die Freiwilligendienste in ihrer Grundstruktur gefährden und allein in Hamburg rund 1000 Stellen bedrohen, teilte der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg (ASB) am Dienstag mit. Stattdessen müssten die Freiwilligendienste gestärkt und ausgebaut werden. Einen entsprechenden Hamburger Appell haben am Montagabend mehr als ein Dutzend Hamburger Vereine und Verbände veröffentlicht.

Hintergrund ist, dass im Haushalt für das kommende Jahr wegen Spardrucks für Freiwilligendienste wie das Soziale und das Ökologische Jahr (FSJ/FÖJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) weniger Geld (-78 Millionen Euro) vorgesehen ist. Am 16. November tagt in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestags und will den Etat für 2024 final beraten.

Die Kürzungen würden unter anderem Stellen in der Pflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Seniorenarbeit, im Rettungsdienst, im Sanitätsdienst, der Schulbegleitung sowie im Sport und bei Menschen mit Behinderungen betreffen. Von den Einsparungen könnte den Angaben zufolge 2024 jeder vierte Platz in den Freiwilligendiensten betroffen sein.

Gerade in diesen Zeiten ist es unverantwortlich, hier Kürzungen vorzunehmen!, hieß es weiter. Die Freiwilligendienste seien ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft.