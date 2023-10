Verbände: Fünf Bahnstrecken können reaktiviert werden

Mehr zum Thema

MSC veröffentlicht Übernahmeangebot an die HHLA-Aktionäre Die Großreederei MSC hat das Mitte September angekündigte Übernahmeangebot für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA am Montag förmlich veröffentlicht. Zuvor habe die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) grünes Licht gegeben, teilte MSC mit. Die Aktionäre der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) haben nun einige Wochen Zeit zu entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Sie werden von ihrer Depotbank oder einem anderen depotführenden Wertpapierdienstleister schriftlich über das Angebot benachrichtigt. MSC hat nach eigenen Angaben bereits knapp 4,7 Prozent der ausstehenden HHLA-Aktien über die Börse erworben.

Mann stirbt nach Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall auf einer Baustelle in Kiel hat ein Mann am Montag tödliche Verletzungen erlitten. Der 28-Jährige war am Morgen von einem Baustellenfahrzeug erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er dann starb.