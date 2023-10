Verbände empfehlen auch Amateur-Fußballern Gedenkminuten

Mehr zum Thema

VfB-Coach Hoeneß traut vertauschten Rollen nicht Die Stuttgarter Senkrechtstarter reisen als Favoriten zum kriselnden Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Doch der Trainer warnt - auch wegen wichtiger Rückkehrer in Reihen der Köpenicker.

Siebenschläfer verunreinigen Leitungswasser Siebenschläfer haben im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier für eine Verunreinigung des Leitungswassers gesorgt. Im Wasser seien Keime nachgewiesen worden, teilten die Stadtwerke Karlsruhe am Donnerstag mit. Das Gesundheitsamt Karlsruhe sprach ein Abkoch-Gebot aus.