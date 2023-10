Veranstaltungsverband tritt Bündnis gegen Sexismus bei

Mehr zum Thema

Kondolenzbuch für Ehrenbürgerin Hannelore Greve Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit hat sich am Mittwoch im Hamburger Rathaus in das Kondolenzbuch für die am Montag gestorbene Ehrenbürgerin Hannelore Greve eingetragen. Sie nannte Greve eine Frau voller Tatendrang und Zielstrebigkeit, von deren Engagement unzählige Menschen in Hamburg profitiert hätten. Das Kondolenzbuch liegt bis auf Weiteres täglich aus.

Sattelzug mit Geflügelfleisch bei Barsbüttel umgekippt Ein mit Geflügelfleisch beladener Sattelzug ist im Kreis Stormarn von der Autobahn 1 abgekommen und umgestürzt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und der Anschlussstelle Barsbüttel niemand, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute befreiten den 57 Jahre alten Fahrer aus dem Führerhaus. Für das Umladen des Fleisches wurde die rechte Fahrspur mehrere Stunden lang gesperrt. Während der Bergung sei eine komplette Sperrung der A1 in Fahrtrichtung Lübeck nötig.