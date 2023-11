VC Wiesbaden gewinnt in Istanbul Achtelfinal-Hinspiel

Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben sich eine gute Ausgangsposition vor dem Achtelfinalrückspiel im CEV Challenge Cup geschaffen. Die Hessinnen gewannen am Donnerstagabend das Hinspiel beim türkischen Vertreter Galatasaray Istanbul mit 3:2 (25:22, 25:16, 25:27, 21:25, 15:13). Am 6. Dezember kommt es in Wiesbaden zur entscheidenden Begegnung um den Einzug ins Viertelfinale.

Wiesbaden verpasste nach starkem Start einen klaren Erfolg. In den beiden ersten Durchgängen spielten die Gäste konzentriert und lagen verdient mit 2:0 nach Sätzen in Führung. Auch im dritten Abschnitt standen die Vorzeichen auf einen glatten Sieg. Doch nach 23:19-Führung gelang nicht mehr viel. Beim 24:23 wurde zudem ein Matchball vergeben. Das rächte sich. In der Folge kamen die Türkinnen immer besser in die Partie, holten sich auch den vierten Satz und zwangen den VCW ins Tiebreak. In dem bewies der Volleyball-Bundesligist starke Nerven.