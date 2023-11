VC Wiesbaden erreicht Achtelfinale im Challenge Cup

Mehr zum Thema

Vier Haftbefehle am Frankfurter Flughafen vollstreckt Gegen vier Personen sind binnen eines Tages aus unterschiedlichen Gründen am Frankfurter Flughafen Haftbefehle vollstreckt worden. Wie die zuständige Bundespolizei am Dienstag mitteilte, sind alle wegen ausstehender Geldstrafen gesucht worden.

RMV weitet Angebot punktuell aus: Baustellen und Sperrungen Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) weitet sein Angebot ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember punktuell aus. Einzelne zusätzliche Fahrten gebe es im Rheingau, entlang der Lahn, sonn- und feiertags in der Rhön sowie im Expressbus-Verkehr im Taunus, teilte der RMV am Dienstag in Hofheim mit. Trotz schwieriger Finanzierungslage müsse keine Fahrt gestrichen werden. Zugleich gebe es mit 2300 Baumaßnahmen einen Rekord im Schienenbau.