VC Bitterfeld-Wolfen verpasst Einzug ins Pokal-Halbfinale

Autofahrer erfasst Fußgänger: Lebensgefährlich verletzt Ein Fußgänger ist in Magdeburg an einer Ampel von einem Autofahrer erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, überrollte der Pkw den Mann am Samstagmorgen. Das Opfer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war nach Mitteilung der Einsatzkräfte noch unklar.

Drittligist Halle im Landespokal weiter Fußball-Drittligist Hallescher FC ist am Samstag mit einem 1:0 (0:0) gegen die SG Union Sandersdorf ins Viertelfinale des Landespokals in Sachsen-Anhalt eingezogen. Dagegen benötigte der VfL Halle 96 eine Entscheidung im Elfmeterschießen, um mit 7:6 (2:2/1:1) die nächste Runde zu erreichen. Der Pokalfinalist aus der Vorsaison, der FC Einheit Wernigerode, brauchte eine Verlängerung bei Blau-Weiß Zorbau, um den 4:1 (1:1/1:1)-Sieg perfekt zu machen. Stahl Thale reichte beim 4:1 (2:1) in Osterweddingen die reguläre Spielzeit fürs Weiterkommen.

