VC Bitterfeld-Wolfen gewinnt gegen Königs-Wusterhausen

SC Magdeburg schlägt Montpellier in Champions League Titelverteidiger SC Magdeburg hat die Heimniederlage von Veszprém gegen Barcelona genutzt. Gegen den französischen Vizemeister Montpellier HB gewannen die Magdeburger am Donnerstagabend vor 5000 Zuschauern mit 28:24 (14:11) und liegen nun punktgleich mit Veszprém auf Rang drei der Tabelle in Gruppe B. Bester Werfer der Magdeburger war Janus Dadi Smarason mit acht Treffern.

Sachsen-Anhalt ehrt ehrenamtliche Projekte: Demografiepreis Für ihr ehrenamtliches Engagement sind am Donnerstag mehrere Projekte mit dem Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Der erste Platz ging an eine Initiative des Ortschaftsrats Spora (Burgenlandkreis), in dem Kinder durch selbstgewählte Kinderbürgermeister ihre Ideen und Wünsche einbringen und mitbestimmen können, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Donnerstag mitteilte.