Vater und Sohn bei Watzmann-Überschreitung verletzt

Valeo schließt E-Motoren-Werk in Bad Neustadt Der Autozulieferer Valeo will sein Elektromotorenwerk in Bad Neustadt in Unterfranken schließen. Das Unternehmen begründet das mit einem Auftragseinbruch. Der Bedarf der Kunden für dieses und nächstes Jahr sei unerwartet stark zurückgegangen, sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Die restliche Fertigung werde im Juli 2024 nach Polen verlagert. Der bayerische IG-Metall-Chef Horst Ott kündigte Widerstand an.

Wiesn-Heimspiel soll 1860 München Schub verleihen Der TSV 1860 München hofft in seinem einzigen Wiesn-Heimspiel in dieser Fußballsaison gegen den SC Verl auf ein Erfolgserlebnis. Eine Woche nach dem erlösenden 2:0 gegen den Halleschen FC nach zuvor vier Niederlagen in Serie wollen die Löwen am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Liga nachlegen. Das würde uns allen guttun. Wir kämen in eine Serie rein und das gäbe einen enormen Schub für die Englische Woche, äußerte Trainer Maurizio Jacobacci am Freitag. Anschließend treffen die Münchner auf den SSV Ulm am kommenden Dienstag sowie Dynamo Dresden am Samstag darauf.